У Києві перестав існувати кінотеатр «Кінопанорама»

У Києві припинив роботу кінотеатр «Кінопанорама», який торік відзначив своє 50-річчя.

Про це пише у сьогоднішньому номері “Газета по-киевски”.

За інформацією видання, останні сеанси відбулися тут у суботу о 13.00 та 15.00, причому білетери рекомендували відвідувачам залишати квитки “як останню пам`ять про кінотеатр”. О 22.00 відбувся останній музичний захід – концерт-презентація нового альбому гурту «Крихітка Цахес». У неділю у кінотеатрі залишалися лише охоронці.

Як пише газета, колектив «Кінопанорами» був звільнений. Водночас, колишній заступник директора кінотеатру Георгій РУПОСОВ запевнив, що на місці «Кінопанорами» не виросте черговий торговельно-розважальний центр (хоча такі чутки ходять ще з грудня минулого року, коли на засіданні Київраді ділянка землі, на якій розміщений кінотеатр, була продана), відзначає видання.

“Згідно із проектом, ніякого грального будинку тут не буде хоч б тому, що гральний бізнес зараз в Україні відчуває відомі проблеми. Натомість новий господар узяв на себе зобов`язання провести капремонт приміщення кінотеатру. Мінятимуться підлога, труби, нарешті з`являться трифазне електроустаткування і гаряча вода. Держава не могла цього зробити за півстоліття” , – розповів співрозмовник газети.

Він сказав, що не може зараз передбачити, коли ця реконструкція може закінчитися, а щодо того, чи повернеться у кінотеатр трудовий колектив, зазначив, що це залежить від нового господаря закладу, оскільки «Кінопанорама» тепер у приватній власності.

“Поки що фінансова і будь-яка інша діяльність кінотеатру припинена. Кіно тут більше не показують, колектив був звільнений достатньо чесним чином, ніяких нарікань не було”, - додав Г.РУПОСОВ.

Як повідомляв УНІАН, кінотеатр “Кінопанорама” - один з 27 муніципальних кінотеатрів, який був переданий попереднім керівництвом столиці в оренду трудовому колективу.

За нової влади Києва, 11 грудня 2008 року, Київрада дала згоду на продаж земельної ділянки на вул. Шота Руставелі, 19 (А) у Печерському районі ТОВ “Кінопанорама” для будівництва багатофункціонального комплексу у складі об’єктів готельного, офісного, торговельного призначення з підземним паркінгом. Загалом компанія отримала у власність 0,27 га землі за 6 млн. 810 тис. грн..

У кінотеатрі “Кінопанорама” працювало два зали: великий (405 місць) і міні-зал (15 місць). Тут проходили, зокрема, прем`єрні покази українських фільмів, ювілеї і творчі вечори українських акторів, режисерів, художників, та мистецькі зустрічі за участі відомих міжнародних діячів.