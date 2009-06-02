Почав діяти перший автомат з продажу золотих злитків

Перший автомат з продажу золотих злитків почав діяти на залізничному вокзалі у Франкфурті (Німеччина). Автомат компанії Gold-Super-Markt продає 1-, 5-, і 10-грамові злитки.

Машина приймає як пластикові картки, так і готівку. Ціна змінюється кілька разів на день відповідно до зміни біржових котирувань. Протягом 1 червня ціна була близько 31 євро за грам, тобто на 30 відсотків дорожче ринкової ціни золота. Компанія Gold-Super-Markt планує встановити близько п`ятисот таких автоматів у Німеччині, Швейцарії й Австрії. Кожна така машина матиме запас в 1500 золотих злитків. Апарати будуть встановлені в аеропортах, вокзалах і торговельних центрах.

Попит на золото стрімко зріс через глобальну фінансову кризу, яка змусила дрібних і великих інвесторів шукати надійніші активи для вкладення. Під час торгів 1 червня на біржі NYMEX ціна трійської унції золота впритул наблизилася до позначки 990 доларів.

Лента.ру