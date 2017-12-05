Чи вийшли б ви на Майдан за закликом Саакашвілі? – опитування УНІАН

З самого ранку 5 грудня події із обшуками, затриманням та звільненням екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі розвивалися надзвичайно швидко. Після того, як прихильники політика витягнули його з машини силовиків, Саакашвілі одразу ж закликав громадян вийти на новий Майдан.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи вийшли б вони на Майдан за закликом Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли силовики. Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що обшуки проводять співробітники ГПУ та СБУ.

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Сам Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі та погрожував стрибнути, однак врешті-решт там його затримали правоохоронці та посадили в машину. В СБУ пояснили, що Саакашвілі затримано у рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.

При цьому прихильники політика влаштували сутички під будівлею, а потім почали блокувати рух машини з Саакашвілі. За кілька годин вони змогли звільнити політика, після чого колоною усі разом з Саакашвілі рушили до будівлі Верховної Ради.