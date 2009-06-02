Завтра синоптики обіцяють дощ

На завтра, 3 червня, синоптики прогнозують в Україні теплу дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західній частині подекуди сильні зливи; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі становитиме 7-12°, вдень 14-19° (в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°); на решті території вночі 11-16°, вдень 22-27°, на сході та півдні місцями 30-32°, у північних областях 17-22°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 17-22°, у Києві - вночі 13-15°, вдень 20-22°.