Профком "Арселор Міттал Кривий Ріг" проти 3-денного робочого тижня

Профспілковий комітет ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» не згоден із введенням адміністрацією підприємства триденного робочого тижня з 1 серпня.

Про це йдеться у відкритому листі профкому до керівництва України та Дніпропетровської області, підписаному головою профкому Юрієм БОБЧЕНКОМ і переданому УНІАН.

«27 травня до профспілкового комітету надійшов проект наказу «Про зміну суттєвих умов трудового договору», яким із 1 серпня 2009 року вводиться режим неповного робочого тижня для працівників, які працюють за п’ятиденним графіком, і для всього персоналу агрегатів на весь період простоїв. До наказу додано форму заяви працівника про його згоду працювати в нових умовах. У разі відмови адміністрація залишає за собою право звільнити працівника за пунктом 6 статті 36 КЗпП», - наголошується в листі.

За словами авторів відкритого звернення, профком підприємства відмовився узгоджувати даний наказ, оскільки встановлення неповного робочого часу суперечить умовам діючого колективного договору, принципам збереження соціальних гарантій, викладеним у Меморандумі про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України і підприємствами гірничо-металургійного комплексу, а також є порушенням інвестзобов`язань у соціальній сфері.

Профком меткомбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» заявляє, що понад 18 тис. працівників внаслідок введення скороченого робочого тижня «щомісячно недоотримають до 40% заробітку».

Автори відкритого листа від імені багатотисячного колективу підприємства висловлюють протест проти введення скороченого робочого тижня як заходу, що вдарить не лише по кишені значної частини працюючих на комбінаті, але й загострить соціально-економічну ситуацію в Кривбасі.

«Профспілковий комітет підприємства вимагає від представників власника залишити спроби перекласти на плечі трудящих основний тягар економічного стану. Ми звертаємося до всіх органів влади із закликом підтримати нашу позицію», - йдеться у відкритому листі.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова профкому ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» Юрій БОБЧЕНКО в ході наради з питань співпраці Фонду державного майна України та Центрального комітету профспілки металургійної гірничо-видобувної промисловості України заявив, що генеральний директор підприємства Жан ЖУЕ без узгодження з профспілковим комітетом підписав наказ про перехід меткомбінату на триденний робочий тиждень.