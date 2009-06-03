Кабмін змінив голову Комісії з цінних паперів і фондового ринку
19:48, 03 червня 2009Суспільство
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Про це повідомив Петро Крупко
Кабінет міністрів України звільнив Анатолія БАЛЮКА з посади голови Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.
Він уточнив, що звільнення відбулося згідно із заявою А.БАЛЮКА про відставку. Іншим розпорядженням Кабмін призначив на цю посаду Сергія ПЕТРАШКА.
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