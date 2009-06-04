Проблеми з проведенням платежів сьогодні існують у 22 банків
14:12, 04 червня 2009Суспільство
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Інформація від Шаповалова
Проблеми з проведенням платежів на сьогодні існують у 22 комерційних банків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ журналістам сьогодні.
При цьому він відзначив, що кількість банків, які з тих чи інших причин затримують платежі, не збільшується.
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