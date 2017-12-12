Журналісти детально розповіли, хто і як викрадає елітні авто в Україні (відео)

Чим дорожче автомобіль - тим більше ризику, що машину вкрадуть. У Києві - бум викрадення елітних авто. Як замовляють викрадення автомобілів зірок? Куди потім зникають елітні машини?

Дослідження про це провели журналісти програми "Гроші".

Так, нещодавно у відомої української співачки Даши Астаф'євої викрали елітне авто марки Mercedes.

Справа у тому, що всі сучасні елітні авто мають електронні ключі, і тому для їх крадіжки зловмисники застосовують спеціальний пристрій під назвою "Хвиля", який і сканує ключ авто прямісінько у кишені власника. Коштує він до 100 тисяч доларів і використовується лише для крадіжки топових авто, щоб потім їх повернути власнику за винагороду.

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Певне, так і було у випадку вже згаданої української селебріті.

Експерт розповідає, що 12 тисяч 385 авто було викрадено по всій Україні минулого року.

Найбільше викрадають авто таких відомих брендів як Lexus, BMW, Mercedes.

Найчастіше їх викрадають на відкритих парковках біля торгових центрів або біля квартирних масивів.

Від крадіїв пострадали такі українські зірки, як Павло Зібров, Андрій Козловський та Лілія Подкопаєва.

Схема така: одна людина займається відстежуванням авто, інша- сканує його ключ, а третя - безпосередньо відкриває машину і просто їде на ній.

У поліції розповідають, що щотижня у Києві крадують по кілька Ягуарів та Рендж Роверів.

Часто авто крадуть під конкретне замовлення.

Після угону авто, його відганяють у якийсь закритий гараж, де його або розбирають, або перебивають номери та перефарбовують. В такому разі довести потім, що цей автомобіль належить вам практично неможливо. І убезпечити себе від цього на 100% нереально.