Євробачення-2018: стало відомо, хто з Джамалою та Данилком буде оцінювати учасників на національному відборі

Композитор, засновник українського гурту The Maneken, саунд-продюсер груп ONUKA і The Elephants Євген Філатов стане третім суддею нацвідбору на участь у "Євробаченні 2018". Про це повідомляється на саті телеканалу "UA: Перший".

Філатов співпрацював з Іваном Дорном, SunSay, Loboda, Тіна Кароль. "З кожним роком у нас з'являється все більше незалежних музикантів, які звучать дуже якісно. Тому на конкурс я покладаю великі надії. Хочеться, щоб він відкрив нових першокласних артистів, а озвучена тенденція збереглася і надалі", – заявив він.

Суддями нацвідбору також стали Джамала та Андрій Данилко. У 2007 році Філатов створив сольний проект The Maneken. У 2016 році спільно з Натою Жижченко (Onuka), що є його дружиною, Філатов запустив лейбл Vidlik Records.

Прийом заявок від виконавців та музичних колективів на нацвідбір "Євробачення 2018" триває. Півфінали нацвідбору заплановані на 10 та 17 лютого, фінал – на 24 лютого.

"Євробачення 2017" відбулося в Києві. Перемогу на ньому здобув португалець Сальвадор Зібрав з піснею Amar Pelos Dois.