Кличко назвав реформування галузі охорони здоров'я одним з пріоритетів для влади міста

Реформування галузі охорони здоров’я є одним з пріоритетів для влади столиці. І ми робимо все, щоб кияни отримували якісні медпослуги. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо «Київ».

Віталій Кличко наголосив, що здоров’я – це головне, що є у кожної людини. «Тому реформування медицини є одним з пріоритетів для нас. Цього року видатки на фінансування галузі охорони здоров'я у столиці були значно збільшені. І загальна сума сягнула майже 8,5 млрд грн», – додав мер столиці.

Він зауважив, що цього року на виконання робіт із капітального ремонту, реконструкцію, будівництво закладів охорони здоров'я було передбачено понад 569 млн грн. Київський міський голова додав, що завершено капітальні ремонти низки приміщень 8 медичних закладів. Зокрема, ремонт проведений у Олександрівській клінічній лікарні м. Києва, Київській міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №6, дитячій клінічній лікарні № 7 Печерського району, міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, міській дитячій клінічній лікарні № 1, міській дитячій клінічній лікарні № 2, дитячій клінічній лікарні № 3 Солом'янського району.

Віталій Кличко підкреслив, що ремонти, які зроблені, – якісні та відповідають сучасним вимогам. Крім того, зауважив мер, у низці медзакладів встановлено сучасне обладнання.

Мер Києва зазначив, що столична влада закуповує для медзакладів Києва комп’ютерні томографи, магнітно-резонансні томографи, апарати ультразвукової діагностики, устаткування для реанімацій, обладнання для анестезії тощо. «Від рівня медичної техніки залежить встановлення вірного діагнозу, якість лікування, проведення належної реабілітації пацієнтів, які звертаються за допомогою», – сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що столична влада також запровадила електронну чергу на прийом до лікарів eHealth. «Тепер не потрібно чекати годинами в черзі на прийом до лікаря. Кожен може записатися на прийом у зручний для себе час, обрати лікаря до якого хочеш потрапити і отримати якісну медичну допомогу. Ця система працює в декількох районах», – сказав мер столиці. При цьому Віталій Кличко наголосив, що столична влада планує запровадити цю систему по всьому місту до кінця наступного року.