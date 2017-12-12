У Москві заарештували активіста з України за витівку на виставці фотографа Стерджеса

Замоскворецький суд Москви заарештував на вісім діб активіста руху SERB Олександра Петрунько, передає The Village.

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Петрунько визнали винним у дрібному хуліганстві за частиною 1 статті 20.1 ККРФ. 8 грудня активіст розлив пахучу рідину у Центрі фотографії імені братів Люм'єр на виставці «Без сорому» американського фотографа Джока Стерджеса.

Виставка Стерджеса у Центрі фотографії імені братів Люм'єр вперше відкрилася у вересні 2016 року. Через кілька днів активіст руху SERB громадянин України Олександр Петрунько облив фотографії Стерджеса сечею, пояснивши свій вчинок «громадянським обов'язком». Керівництво галереї погодився достроково закрити виставку після звинувачень у дитячій порнографії.