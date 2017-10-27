У поліції повідомили про завершення всіх ДНК-досліджень у справі ДТП із Димінським

У справі резонансного ДТП за участі автомобіля бізнесмена Петра Димінського завершено проведення ДНК-досліджень всіх учасників події.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Львові, де проходить розширена нарада керівництва Нацполіції України, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

«Проведено ряд слідчих дій і вже маємо чітку слідову базу з формулами ДНК всіх учасників події. Дослідження по ДНК завершені», - заявив він.

Голова Нацполіції також зазначив, що це є серйозним зрушенням у даному кримінальному провадженні.

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Щодо неявки Димінського на допити, Князєв зазначив, що документи по примусовому доставленню слідчий надав в органи поліції, які цим займаються, але «у нас немає механізму прямої доставки із-за кордону. Поки що».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджують, що за кермом був сам Димінський.

22 серпня позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінського викликають на допит 23 серпня. Йому офіційно вручили повістку на допит і попередили, що запропонують здати зразок ДНК слідчому. Втім, за словами Геращенка, Димінський, який мав статус свідка, вилетів приватним літаком зі Львова до Женеви.

23 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що зараз не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, а необхідно провести низку слідчих дій. «Я абсолютно чітко заявляю про те, що чоловік, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», - сказав генпрокурор. Він також додав, що Димінський не йде назустріч слідству.