Резонансна ДТП під Львовом: бізнесмену Димінському повідомили про підозру (відео)

Слідчі Національної поліції України повідомили про підозру винуватцеві смертельної ДТП за участі автомобіля бізнесмена Петра Димінського, яка сталася 18 серпня на Львівщині.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, 7 грудня слідчі повідомили цьому громадянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У поліції зазначили, що зараз тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику до слідчих.

«У разі неприбуття підозрюваного йому буде обрано запобіжний захід та організовані заходи з його розшуку», - повідомили у відомстві.

У відомстві розповіли, що на місці події водієм автомобіля-винуватця ДТП представився інший чоловік. Згідно з рішенням суду, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше Апеляційний суд Львівської області змінив це рішення на цілодобовий домашній арешт.

Проте, за даними правоохоронців, слідчі після призначення низки необхідних процесуальних дій встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм «Мерседеса». Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем «Мерседес» керувала інша особа.

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Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

23 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не можна стверджувати, що Димінський перебував за кермом під час ДТП, необхідно провести низку слідчих дій.

Він також стверджував, що «чоловіка, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо».

Крім того, Луценко повідомляв, що Димінський не співпрацює зі слідством.

27 жовтня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у справі про ДТП за участі автомобіля бізнесмена Димінського завершено всі ДНК-дослідження всіх учасників події.

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви матері Наталії Тріли Марії Тріли, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.