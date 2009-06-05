Сьогодні випускники складатимуть останній тест

Сьогодні випускники шкіл складатимуть останній тест цьогорічної сесії зовнішнього незалежного оцінювання – з хімії.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, до участі в цьому тестуванні зареєструвалося 34 тис. 201 осіб, або 7,1% від загальної кількості учасників, тоді як минулого року їх кількість становила 30 тис. 376.

Найбільше бажаючих скласти тест з хімії виявилося у Дніпропетровській та Донецькій областях (2 тис. 920 та 2 тис. 250 осіб відповідно), найменше – у Севастополі (272) та Чернівецькій області (606).

Для випускників шкіл, які в хочуть здобувати вищу освіту за хімічними або фармакологічними спеціальностями, у 15 пунктах тестування вже підготовлено 2 тис. 348 аудиторій, до роботи в яких залучено 6 тис. 256 фахових педагогів.

Тест з хімії українською мовою вирішили складати 73,4% учасників, російською – 26,2%, угорською – 0,2%.

Під час тестування, що розпочнеться об 11.00 і триватиме 150 хвилин, учасникам потрібно буде розв`язати 60 завдань з загальної, неорганічної та органічної хімії.

Центр нагадує, у 2009 році випускники мали можливість обрати від 2 до 5 предметів тестування, а також мову його проходження серед тих семи, якими ведеться навчання у загальноосвітніх школах України. Загалом цього року зовнішнє незалежне оцінювання проходило з 8 навчальних предметів і розпочалася 6 травня.