"Я ніколи більше не сяду за кермо": Зайцева у суді звернулася до родичів загиблих у моторошній ДТП (фото, відео)

Вона визнала свою провину в аварії 18 жовтня, унаслідок якої загинули шість людей. Під час засідання суду вона попросила у родичів загиблих пробачення.

"Я співчуваю і прошу у вас пробачення. Я знаю, що це нічого не змінить, але, будь ласка, вибачте мене, якщо зможете. Я дійсно молюся щодня за загиблих і потерпілих. Якби можна було все повернути, я віддала б півжиття. Я ніколи більше не сяду за кермо. Я не хотіла, щоб так сталося. Вибачте, будь ласка", - сказала Зайцева в суді, слова якої передає ТСН.

Вона також відкинула звинувачення, що вона – ніби наркоманка.

Читайте такожПоліція Харкова притягне до відповідальності ще одного водія з місця ДТП на Сумській

"Я знаю, що всі вважають, що я - наркоманка. Я не хочу, щоб у першу чергу потерпілі вважали, що винуватицею ДТП є наркоманка. Я не наркоманка. Я ніколи не вживала наркотики. Для мене це небезпечно через мої травми. Якщо щось з наркотичних засобів я прийму, для мене це може бути смертельним результатом", - сказала дівчина.

Як повідомляв УНІАН, підозрювана у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному та готова понести покарання.

18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.