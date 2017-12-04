Смертельна ДТП у Харкові: медики розповіли про стан останньої постраждалої

Останню постраждалу під час жахливої ДТП на вул. Сумській у Харкові 25-річну мешканку Кременчука Ганну Комар випишуть з лікарні в середу, 6 грудня. Про це повідомив головний лікар обласної лікарні Богдан Федак місцевому виданню "Об'єктив".

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За його інформацією, дівчину залишили в лікарні, щоб повністю залікувати всі рани м'яких тканин. Також доліковували травму коліна.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня позашляховик "Лексус", за кермом якого перебувала Олена Зайцева, вилетів на тротуар і на смерть збив п'ятьох пішоходів. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації. Обидва учасники аварії – водій "Лексуса" Олена Зайцева і Геннадій Дронов, який був за кермом "Туарега", зараз знаходяться в СІЗО.