Україна торгуватиме морським дном

14 квітня Міжвідомча комісія з організації укладання і виконання угод з розподілу продукції (УРП) розгляне можливі варіанти виставляння на продаж Скіфської ділянки континентального шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомив міністр охорони довкілля Павло ІГНАТЕНКО.

За його словами, до обговорення цього питання під час круглого столу в Міністерстві охорони довкілля будуть залучені фахівці і експерти, вчені.

Міністр зазначив, що зараз розглядаються 2 можливі варіанти виставляння на продаж родовища: цілісного масиву або розділеного на 3-4 ділянки.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня на розширеному засіданні уряду Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що Україна найближчим часом має намір оголосити конкурс на укладання угоди про розподіл продукції на Скіфській ділянці континентального шельфу Чорного моря.

15 березня постановою №308 Кабінет Міністрів України включив Скіфську ділянку в перелік родовищ, ліцензії на використання яких планується продати на аукціонних торгах. Перспективні ресурси (нафта і газ) Скіфської ділянки континентального шельфу Чорного моря становлять 54,3 млн. тонн умовного палива.