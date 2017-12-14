У справі "фейкових поліцейських" провели понад 30 обшуків і вилучили докази - Князєв

Правоохоронці провели понад 30 обшуків в рамках розслідування щодо розбійних нападів, здійснених під виглядом поліцейських затриманою вчора групою жителів окупованого Донбасу.

Читайте такожУ Запоріжжі затримали фейкових "поліцейських", причетних до резонансних злочинів по всій УкраїніПро це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, інформує прес-служба Нацполіції.

За його словами, під час проведених сьогодні та вчора обшуків поліцейські вилучили речові докази, які допоможуть в розслідуванні правопорушень, у вчиненні яких підозрюються члени цієї групи.

Крім того, очікується, що вилучені докази допоможуть поліції в розслідуванні й інших правопорушень на території України.

Князєв зазначив, що протягом 2017 року була вчинена низка нападів на ювелірні підприємства або на магазини, які займаються реалізацією ювелірної продукції.

"Вчора була фінальна фаза – затримання злочинної групи при спробі вчинення наступного правопорушення. У зв’язку з тим, що ця група дуже зухвало діяла в Україні, ми бачили неодноразово їхній "почерк", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня у Запоріжжі правоохоронці затримали дев’ятьох осіб, які перевдягалися у поліцейську форму та скоювали розбійні напади на громадян і підприємців. Зловмисники, жителі окупованої частини Донеччини, були затримані під час чергового злочину – нападу на приватний будинок. Вони підозрюються у скоєнні низки зухвалих розбоїв із застосуванням зброї, що хвилею прокотилися територією України.