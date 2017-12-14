Поліція розповіла подробиці резонансного затримання фейкових "поліцейських"

Поліція розповіла подробиці вчорашнього затримання дев'ятьох членів злочинною групи, які причетні до ряду резонансних злочинів по всій території України, у тому числі до викрадення 30 кг золота у вінницьких підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомили начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко та заступник прокурора області Віталій Мякішев.

Вони розповіли, що затримання зловмисників відбулося вчора у Запоріжжі і за оперативною інформацією, наразі затримано 9 осіб - це 7 жителів Одещини та 2 жителя Запорізької області.

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“За попередньою інформацією, до резонансного пограбування вінницьких підприємців причетні 7 осіб, а двоє їм допомагали”, - уточнив УНІАН Печененко.

Як прозвучало на брифінгу, усі затримані - віком від 29 до 55 років, причому 5 з них вже притягувалися раніше до кримінальної відповідальності.

Зловмисників зловили вчора перед скоєнням чергового пограбування приватного помешкання. У них вилучено гроші, золото, частину якого вони вже встигли переплавити. Чи має це вилучене золото відношення до викраденого у вінницьких підприємців, наразі встановлює експертиза.

Також у зловмисників вилучили підроблені документи, пістолети різних модифікацій, пристрої для відстрілу гумових куль, автомат, гранати, кайданки, ножі, балаклави, наліпки та шеврони з надписом “поліція”, готівку, точна сума якої не уточнюється. Окрім цього, вилучено золоті прикраси різного гатунку, бірки до ювелірних виробів, товарні чеки на значні суми, автомобілі та інше.

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Як прозвучало на брифінгу, зловмисники діяли організовано, часто міняли автомобілі - одні залишали, а інші купували. Решту подробиць цієї резонансної справи правоохоронці не розголошують з огляду на таємницю слідства, оскільки розслідування цієї справи триває та проводяться слідчі й розшукові дії.

Затриманих мають доставити у Житомир, де вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, вчора правоохоронці затримали нападників, які відібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн.