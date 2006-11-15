Raiffeisen Investment вийшов з РосУкрЕнерго

Австрійський банк Raiffeisen Investment вийшов зі складу акціонерів швейцарської компанії RosUkrEnergo, а її новим директором став Ганс Баумгартнер, що раніше фігурував в одному із спільних проектів "Газпрому" і Внешторгбанку.

Про це стало відомо від одного зі співробітників центрального офісу Raiffeisen Investment AG у Відні, повідомляє Українська правдаз посиланням на російське видання "Газета".

За словами співробітника банку, угода була закрита ще навесні 2006 року, незабаром після того, як глава компанії Raiffeisen International Герберт Степіч заявив про те, що події навколо RosUkrEnergo компрометують RIAG перед обличчям Європи.

Після цього австрійський банк відмовився виконувати обов`язки номінального власника акцій RosUkrEnergo, передавши папери їхнім тоді вже оприлюдненим бенефіціантам - українським підприємцям Дмитру Фірташу та Ігорю Фурсіну, сказало джерело.

У самої RosUkrEnergo нічого про зміни, що відбулися в структурі акціонерного капіталу компанії, не знають. "Наскільки мені відомо, власники залишилися колишніми. RIAG як і раніше є номінальним власником 50% акцій RUE", - заявив прес-секретар RosUkrEnergo Андрій Кнутов.

У свою чергу один з керуючих директорів швейцарського трейдера, заступник голови "Газпрому" Костянтин Чуйченко від коментарів відмовився.

"Газета" стверджує, що, "незважаючи на непоінформованість прес-служби про зміни в компанії, у видання немає підстав не довіряти джерелу з Raiffeisen Investment AG".

"Тим більше, що є непрямі свідчення його правоти - закручені кадрові перестановки в RosUkrEnergo, зроблені наприкінці квітня цього року. Відомості про них можна знайти на сайті розкриття інформації швейцарського кантону Цуг у відкритому доступі", - зазначається у матеріалі.

Зокрема, через два дні після заяви Степіча Ларс Хауссманн був переведений з посади директора на посаду президента RosUkrEnergo. Видання зауважує, що фігура Хауссманна для російського бізнесу є практично основоположною, якщо мова йде про численні закордонні представництва вітчизняних компаній.

"Відповідно до торговельного реєстру, цей громадянин Швейцарії числиться директором порядку 14 фірм. Деякі з них прямо пов`язані з Росією", - уточнюється в статті.

У той же день, продовжує "Газета", на посаду директора RosUkrEnergo, яку звільнив Хауссманн, був призначений доктор Ганс Баумгартнер.

За інформацією видання, на момент призначення на нову посаду доктор Баумгартнер обіймав посаду голови наглядової ради директорів інвестиційної компанії IDF Anlagegesellschaft, 80% яке належить "дочці" Внешторгбанку - Russische Kommerzial Bank у Цюріху.

IDF Anlagegesellschaft тісно зв`язаний з "Газпромом". Велика частина портфеля (99,04%) одного з фондів компанії ("Газ-1", активи якого складають більше 147 млн. доларів) приходиться на акції кіпрської Centrex Group Holding.

Остання є материнською компанією Centrex Europe Energy & Gas, що була заснована Газпромбанком для діяльності в сфері енергетики на лібералізованих європейських ринках.