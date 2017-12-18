Зірка Playboy Даша Астаф'єва виходить заміж

Співачка Даша Астаф'єва готується розпрощатися з холостяцьким життям. В інтерв'ю Каті Осадчій дівчина зізналася, що отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда.

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Днями в Києві відбулася закрита вечірка до майбутньої прем'єри української секс-комедії "Свінгери". Одна з головних ролей у картині дісталася співачці Даші Астаф'євої.

Пропустити таку подію не могла собі дозволити Катя Осадча, яка в рамках програми "Світське життя" довідалася цікаві подробиці про особисте життя екс-солістки групи "Nikita", пише Edinstvennaya.

В ході обговорення відвертих сцен, якими насичена картина "Свінгери", Даша несподівано проговорилася, що отримала пропозицію руки і серця від свого бойфренда, бізнесмена Артема Кіма.

"Мій чоловік – єдиний, хто не помічав голих грудей, голої попи, а побачив у мені людину", – каже Даша Астаф'єва.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ разом зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали підприємця Артема Кіма, якого раніше українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва представила як нового бойфренда. Сина колишнього гендиректора "Енергоатому" та Южно-Української АЕС підозрюють у розкраданні 27 млн грн "Енергоатому".