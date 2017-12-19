В Одесі урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста

У центрі Одеси сьогодні урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Як передає кореспондент УНІАН, сотні людей зібралися на Думській площі біля будівлі мерії, де встановлена головна міська ялинка.

Читайте такожСолодкий рекорд: в Одесі збудували казкове пряникове містечко з 300 будинків (відео)Урочистості розпочалися близько 16.00.

Висота ялинки, яку вінчає зірка, становить 20 метрів, діаметр - 9 метрів. Як уточнили у прес-службі мерії, новорічне дерево складається з металевого каркаса і штучної хвої з італійської сировини. Основною прикрасою є гірлянди і дюролайт (прозорий шнур зі світло діодами усередині), загальна протяжність яких становить близько 4-х кілометрів. Сто тисяч світлодіодів світяться трьома основними кольорами: зеленим, синім і золотистим (тепло-білим).

Також на площі співробітники комунального підприємства «Одесміськсвітло» встановили казкове містечко тварин, зокрема, створений зі світлодіодної стрічки символ прийдешнього року - собака і двоє цуценят, що пустують. Поруч з новорічною ялинкою встановлені світлодіодні цифри – 2018 - висотою кілька метрів. Вони ж є свого роду входом до містечка тварин. Поруч з мерією встановлено світлодіодний фонтан.

Зараз на Думській площі лунає святкова музика, дітям роздають солодощі.

Центральні вулиці Одеси також прикрашені новорічними гірляндами. Ялинові розтяжки прикрашають вулиці Пушкінську і Дерибасівську, у святкові вогні «вдягнені» будівлі Одеської міськради, алея вздовж Приморського бульвару і Міський сад, перетяжками, що світяться, прикрашені площа Єкатерининська - від пам'ятника Засновнику Одеси до пам'ятника Дюку де Рішельє і провулка Чайковського.

Крім того, ще 15-метрову ялину встановлено на Дерибасівській. Вона складається з 400 живих сосен і прикрашена гірляндами.