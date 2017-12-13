У центрі Одеси завтра відкриють "місто пряникових казок"

У центрі Одеси в рамках святкування Нового року і Різдва 14 грудня встановлять «місто пряникових казок», яке простоїть до 14 січня 2018 року.

Читайте такожВ Україні набрав чинності закон про вихідний на католицьке РіздвоЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

За її словами, експозиція розгорнеться на Приморському бульварі - біля пам'ятника Дюку де Рішельє, цей проект реалізується в Одесі вперше.

«Це завжди дуже затишне, тепле, радісне місце, де, крім пряникової виставки, фотозони, з'явиться можливість спробувати і шоколад, який литиметься рікою, і всякі пробники одеських пряників. Цей проект на замовлення міста виконує Оксана Бублікова (відомий кондитер - УНІАН)», - повідомила Маркова.

Вона зазначила, що в рамках «міста пряникових казок» готуються три масштабні проекти. Зокрема, 19 грудня, в День Святого Миколая, на Думській площі буде представлено 18-метровий 3D-пряник - «Місто, в якому збуваються мрії»,

24 грудня презентують спеціальний пряниковий торт, який демонструватиме розвиток Одеси. Уже в січні, до православного Різдва, представлять пряниково-шоколадний торт в українському національному форматі «Вечори на хуторі біля Диканьки». Всі три величезні кондитерські вироби після презентації розріжуть і роздадуть присутнім.

Крім того, 19 грудня будуть представлені 3 тис. пряників «одеське серце в тільняшці». Цього ж дня на Думській площі біля будівлі мерії відкриють основну ялинку міста. Святкування Нового року відбудеться біля мерії в ніч з 31 грудня на 1 січня. Ведучі будуть стилізовані під українських гетьманів.

Передбачається, що на Новий рік до Одеси приїдуть понад 30 тис. туристів.

Спеціальна програма в грудні-січні очікує дітей-сиріт, дітей переселенців і воїнів АТО.