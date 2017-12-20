У Житомирі нагородили нащадка класика української літератури

Сьогодні у Житомирі відзнаками «За заслуги перед містом» III ступеня було нагороджено двох житомирян - Геннадія Махоріна та Олексія Боржковського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, нагородження відбулося на засіданні виконавчого комітету цієї ради.

"Перед початком роботи виконавчого комітету відзнаками «За заслуги перед містом» III ступеня було нагороджено Геннадія Махоріна та Олексія Боржковського. Боржковський є правнучатим племінником класика української літератури, відомого українського поета, перекладача та фольклориста Степана Руданського. Він багато років поспіль вивчає і популяризує життєвий шлях і творчість свого видатного родича", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Геннадій Махорін – депутат Житомирської міської ради. Із 2011 року по даний час він працює на посаді доцента кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету. Він є автором понад 50-ти історико-краєзнавчих книг і брошур, а також чотирьох навчальних посібників.

Олексій Боржковський – лікар вищої категорії, підполковник медичної служби, просвітянин. Майже 30 років і зараз він працює лікарем -отоларингологом у Житомирському військовому шпиталі та Житомирській міській профполіклініці. Боржковський- лауреат Всеукраїнської премії імені Стапана Руданського.