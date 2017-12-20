Приквел фільму "Червоний" про бійця УПА отримав держфінансування

Держкіно уклало контракт про надання фінансової підтримки фільму «Червоний. Без лінії фронту», який є пріквелом «Червоного», з компанією «Інсайтмедіа продюсерський центр», повідомляє Телекритика.

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Її розмір становить 21,95 млн грн, а загальна вартість виробництва оцінюється в 43,9 млн. Знімати стрічку буде Заза Буадзе, який виступив режисером першого фільму. Автор сценарію – Андрій Кокотюха, а продюсери – Володимир Філіппов та Алла Овсяннікова.

За словами режисера, фільм заснований на перших двох розділах роману Кокотюхи «Червоний» і розповідає про те, як відбувалося становлення героїчної особистості головного героя.

За сюжетом пріквела, командир повстанців Данило Червоний бере під контроль рідне село своєї коханої Уляни і вірить у можливість почати мирне життя під час війни, але наступ Червоної Армії руйнує його плани і остаточно позбавляє ілюзій.

Нагадаємо, проект фільму «Червоний. Без лінії фронту» є одним із переможців Десятого пітчингу відбору Держкіно. Восени Заза Буадзе розповів, що крім приквела «Червоного» буде ще й продовження.