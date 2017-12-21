ONUKA: музики поза політикою не буває, якщо ти не співаєш про труси на пляжі

Відома українська артистка, фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко вважає, що музики поза політикою не буває. В інтерв'ю журналу "Фокус" Ната підкреслила, що "музика - це меседж".

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"Якщо ти співаєш про труси на пляжі, твоя музика поза політикою. Але мені здається, що мистецтво - це рупор. Я ж не дура, яка робить вигляд, що нічого не відбувається в країні", - зазначила вона. Жижченко нагадала, що у її чоловіка - Євгена Філатова, який також є продюсером ONUKA, - сім'я з Донецька.

"У його тата граната ледь не потрапила, коли він був у магазині. Я не можу закривати на це очі", - додала співачка. За словами Нати, вона "не хоче перетворюватися на людину, якf на кожному розі кричить про свій патріотизм". "Це не моє. Але мовчати я не буду, тому що мене це хвилює. І якщо є можливість висловлюватися в піснях, я її використовую", - резюмувала ONUKA.

Нагадаємо, нещодавно ONUKA презентувала новий інструментальний живий альбом, у записі якого взяв участь Національний академічний оркестр народних інструментів україни (НАОНІ).