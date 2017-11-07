"Ми тонемо в агресії і ненависті": ONUKA виступила з потужним "антивоєнним маніфестом" в новій пісні (відео)

Група ONUKA представила гострий сингл з Guns Don't Shoot зі свого майбутнього альбому MOZAЇKA, який вийде наступного року. Сама фронтвумен ONUKA Ната Жижченко назвала пісню так званим антивоєнним маніфестом і закликом до милосердя, пише ТСН.

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"Війна заповнює собою все навколо, не залишаючи простору для слів: розуміння і вибачень. Світ крихкий. Війна починається з пострілу. Для того, щоб спалахнуло полум'я достатньо лише натиснути на курок. Стріляє не зброя, стріляє людина", – йдеться в описі синглу.

Відео на нову пісню ONUKA обіцяє представити на початку нового року разом з самим альбомом.

"Основний меседж - це те, що ми, мені здається, тонемо трохи в агресії, ненависті та в хейтерстві. Це дуже стало очевидно з появою соцмереж тому, що весь цей негатив спливає. І що зараз лайк це така проста річ, але також може вбити", - прокоментувала нову роботу Жижченко.