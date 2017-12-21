Дітям-наркоманам і дружині - зась: стали відомі деталі заповіту засновника Playboy

Згідно з документом, оприлюдненим виданням ET, родичі Х'ю Хефнера (четверо дітей і дружина), який помер 27 вересня, можуть претендувати на його 43-мільйонний спадок і гроші трастового фонду тільки в тому випадку, якщо вони не вживали наркотики, пише "Сегодня".

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У документі також сказано, що піклувальники фонду Хефнера мають право періодично просити його родичів пройти тест на наркотики, якщо запідозрять їх у зловживанні заборонених препаратів. Крім того, якщо з'ясується, що родичі Хефнера приймають наркотики нелегально (тобто не за показаннями лікаря) і внаслідок цього не можуть самостійно управляти своїми фінансами, їхні повноваження будуть припинені.

У складеному Хефнером заповіті імені його дружини Крістал не значилося. За кілька днів до весілля 31-річна дружина засновника Playboy погодилася підписати шлюбний договір, згідно з яким у разі його смерті їй не дістанеться нічого. Свої багатомільйонні статки Х'ю Хефнер заповідав дітям і благодійним організаціям, яким допомагав протягом усього життя.