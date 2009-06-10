Кабмін передає газорозподільні мережі на баланс Нафтогазу

Кабінет міністрів України на засіданні в середу попередньо схвалив рішення, згідно з яким газорозподільні мережі, котрі належать державі і експлуатуються газопостачальними компаніями обл- і міськгазів, передаються в управління НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Пропонується всі газорозподільні мережі передати на баланс "Нафтогазу». НАК матиме всі відповідні ліцензії на транспортування і постачання, і, відповідно, всі платежі за договорами зі споживачами одержуватиме НАК», - сказав міністр.

Він зазначив, що це рішення прийняте як один із заходів щодо поліпшення фінансового становища держхолдингу. При цьому Ю.ПРОДАН зазначив, що обл- і міськгази продовжать експлуатацію мереж.

Глава Мінпаливенерго також повідомив, що рішення поки що не затверджене остаточно і має пройти узгодження з міністерствами економіки і фінансів.