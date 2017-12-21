Не забуває про українські коріння: голлівудська зірка похвалилася борщем власного приготування (фото)
15:57, 21 грудня 2017Суспільство
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Ольга Куриленко приготувала борщ і опублікувала фото в своєму Instagram.
Зірка приготувала на обід борщ і виклала фото готової страви в своєму Instagram / ELLE.ua
Голлівудська модель і актриса українського походження Ольга Куриленко показала в мережі, що не забуває про своє коріння.
"Просто приготувала борщ", – йдеться у дописі.
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Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася в Бердянську Запорізької області. У 16 років Ольга переїхала працювати до Парижа і пізніше підписала контракт з агентством Madison.
Куриленко придбала популярність як актриса після виходу фільму "Париж, я люблю тебе" (2006), зігравши в парі з Елайджей Вудом. У січні 2008 року була обрана на роль "дівчини Джеймса Бонда в черговому фільмі серіалу про агента 007.
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