Скандальний Іван Дорн у новому кліпі висміяв "блакитні вогники" і змусив своїх артистів співати українською (відео)

Скандальний український співак Іван Дорн випустив новий кліп, в якому висміяв популярні в Росії "Блакитні вогники". Відео з'явилося на його каналі в YouTube у понеділок, 25 грудня, і вже набрало майже 30 тисяч переглядів.

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У кліпі на пісню "Майстерні вогник" разом з Іваном знялися артисти його лейбла Masterskaya, який Дорн заснував у 2016 році.

За сюжетом дія в кліпі розгортається під час зйомок "блакитного вогника". Сам Дорн відео співає російською. А ось його артисти Yuko, Гурт [О] та Batna заспівали українською.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2017 року Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами". Це викликало бурю обурення в соцмережі.