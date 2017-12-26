У Харкові відкривається новорічна виставка авторської ляльки та ведмедиків Тедді

Харків'янам і гостям міста до новорічних свят підготували ще один захід - виставку авторської ляльки та ведмедиків Тедді. Про це повідомляється на сайті Харківської обласної держадміністрації.

Читайте такожЛегендарний "Щедрик": як звучить українська різдвяна пісня у різних варіаціях (відео)Організатори розраховують, що виставку відвідає багато гостей, оскільки кількість людей, які цікавляться авторською іграшкою і ляльками, в останні роки стрімко зростає. "Серійна іграшка не несе в собі індивідуальності та людського тепла, - розповідають організатори. - Іграшка ж, зроблена не на потоці, викликає у людей всіх вікових категорій щиру радість. Адже основні шанувальники авторських іграшок – як раз дорослі люди".

У Харківське об'єднання майстрів авторської ляльки входять не тільки професійні художники, але і художники-аматори. Вони працюють з традиційними матеріалами (кераміка, фарфор, пап'є-маше, полімерні глини), а також вовною, бавовною).

Крім того, 26 грудня інформаційно-виставковий центр "Бузок" презентує виставку "Казка у великому місті".