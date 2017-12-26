Можна прожити повноцінне життя і без них: Тіна Кароль розповіла, навіщо потрібні чоловіки

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка в 2017 році стала "Співачкою року" в Україні, вважає, що краще жити без чоловіка, ніж з "чоловіком-якорем". Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю Harper's Bazaar Ukraine.

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"Як дівчинка, я розумію, що потрібен (чоловік). Але, спілкуючись з жінками дорослішими і мудрішими, помічаю, що можна прожити повноцінне життя і без нього", - зазначила співачка.

Вона наголосила, що все залежить від чоловіка. "Якщо чоловік – опора, то з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар – втрачаєш себе. Життя з чоловіком-"якорем" нестерпне. Прощай, гра! Прощай, молодість!", - впевнена Кароль.

Артистка додала, що це стосується не тільки чоловіків. "Це стосується і жінок. Партнери повинні надихати один одного, а не обрізати крила, як би банально це зараз не прозвучало. Для чого потрібен чоловік? Щоб направляти жінку, але не керувати нею. Для здоров'я – психологічного і фізичного", - жартома додала вона.

Нагадаємо, що чоловік Тіни Кароль і батько її дитини Євген Огір пішов з життя 28 квітня 2013 року після півтора років боротьби з раком шлунка. Співачка живе одна, багато працює і виховує сина.