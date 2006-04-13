Українці розкупили всі путівки на травневі свята

Травневі свята підірвали ціни на туристичні путівки. Вони зросли на 10%. У турфірмах черги, такого не спостерігали вже кілька років. Бронювати місця українці почали ще два місяці тому. Найбільший попит на Європу. Єгипет та Туреччина -аутсайдери, бо приїлися.

У туристичних компаніях справжній ажіотаж. Кількість охочих узяти путівку на відпочинок за кордон під час травневих свят у деяких туркомпаніях зросла втричі. Якщо торік деякі групи до Європи взагалі залишалися несформованими, то нині турфірми набирали додаткові.

Ігор Захарченко, директор туристичного агентства: "Ті, хто збирається поїхати на травневі свята, вони мали звернутися до турагентства 2 місяці тому, тому що зараз більшість туристичних поїздок викуплені і розпродані. Може безвізові країни, хтось відмовився, наприклад".

У менш відомих компаніях попит теж вищий, ніж торік, однак вільні місця ще можна знайти. Найпопулярніший напрямок на травневі свята – Європа, місто - Париж. Автобусний тур туди через усю Європу коштує понад 600 євро. Найдешевша мандрівка - автобусом до Угорщини, віддати доведеться близько 130. Ще один європейський хіт сезону – Прибалтика. Місця розкупили вже давно. А от до колись модних Туреччини та Єгипту попит невисокий - приїлися.

Наталя Барсукова, директор туристичного агентства: "Декого цікавить сонце, і що стосується нашої компанії, тоді вибирають Канари. Якщо екскурсійні програми – Іспанія, Італія. Там програми на неділю, якраз людина вкладається в цей час".

Загалом путівки подорожчали на 10%. Як кажуть туроператори, європейські готелі трохи підняли ціни. Втім, після свят ті знову поповзуть донизу.

ICTV