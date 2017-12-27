З’явилися перші фото з обміну полоненими в Донецькій області

13:19, 27 грудня 2017
Суспільство
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Обмін повинен пройти в районі КПВВ "Майорське". Там повністю відключать інтернет.

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Сам обмін відбудеться не раніше 14:00. Хоча раніше планувалося, що цей процес почнеться опівдні.

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Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі
Теги: #обмін полоненими#процес обміну полоненими#фото обміну полоненими