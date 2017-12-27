З’явилися перші фото з обміну полоненими в Донецькій області

Обмін повинен пройти в районі КПВВ "Майорське". Там повністю відключать інтернет.

Сам обмін відбудеться не раніше 14:00. Хоча раніше планувалося, що цей процес почнеться опівдні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter