З’явилися перші фото з обміну полоненими в Донецькій області
13:19, 27 грудня 2017Суспільство
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Обмін повинен пройти в районі КПВВ "Майорське". Там повністю відключать інтернет.
Раніше планувалося, що обмін почнеться опівдні \ Телеканал "Прямий"
Сам обмін відбудеться не раніше 14:00. Хоча раніше планувалося, що цей процес почнеться опівдні.
Обмін пройде в районі Горлівки \ Телеканал "Прямий"
До місця обміну прибули всі сторони \ Телеканал "Прямий"
Місце і час обміну полоненими тримали у таємниці \ Телеканал "Прямий"
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Новина в сюжеті: Обмін полоненими на Донбасі