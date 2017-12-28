На Одещині виявили 2 кілометри трубопроводів для перекачування спирту з Придністров'я
Під землею виявили гумовий і пластиковий шланги довжиною 900 і 930 метрів.
В Одеській області правоохоронці виявили майже 2 км трубопроводів для нелегального перекачування спирту з Придністров'я.
Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 27 грудня прикордонники оперативно-розшукового підрозділу виявили майже 1 км трубопроводу - гумовий шланг було закопано на глибину 10 см, він тягнувся від околиці села Павлівка до державного кордону в напрямку Придністров'я.
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«Трубопровід, ймовірно, призначався для перекачування спирту із сусідньої території. Його довжина становила 900 метрів», - повідомили в управлінні.
Аналогічний трубопровід правоохоронці виявили на напрямку Стара Андріяшівка (Молдова) - Новокрасне (Україна). Це був пластиковий шланг довжиною 930 м, який, як відзначається, призначався для аналогічного роду «діяльності».
Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконних оборудок.