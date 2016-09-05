В Одеській області прикордонники виявили нелегальний трубопровід для перекачування спирту.

Як повідомив УНІАН старший офіцер сектору взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Олександр Яковенко, 4 вересня в рамках проведення спеціальних заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон контрафактної продукції прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили підпільний трубопровід.

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Пластикову трубу діаметром 20 мм і довжиною близько 100 м прикордонники виявили на напрямку населених пунктів Розаливка (Україна) і Стара Андрияшивка (Молдова).

«За попередніми даними, порушники мали намір використовувати підземну комунікацію для перекачування спирту з території Молдови. Про факт виявлення трубопроводу прикордонники поінформували молдавських колег і потім демонтували його», - зазначив Яковенко.

У відомстві уточнили, що в даний час використовуються нові технології для протидії порушникам кордону. Зокрема, для виявлення в ґрунті на великій глибині прокладених комунікацій прикордонники застосовують портативні багатоцільові скануючі георадари, за допомогою яких здійснюють моніторинг кордону.