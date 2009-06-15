У Києві почав курсувати муніципальний пором

Лівий та правий береги Дніпра в Києві тепер єднатимуть не лише мости, а й муніципальний пором.

Сьогодні він вирушив у свій перший рейс о сьомій ранку з Осокорків. Зупинки - Березняки, міст Метро і фінішує на Поштовій площі.

Час маршруту - година сорок хвилин. На кожній зупинці пором стоїть не більше 5 хвилин.

Одне судно може вмістити до 500 людей і курсуватиме аж до жовтня. На причалах напередодні завершили облаштування павільйонів, встановили турнікети та квиткові каси. Для перевезень місто орендувало два прогулянкові катери – це понад 400 тисяч гривень на місяць. Повна вартість квитка, аби проект окупився, має сягати семи гривень.

ICTV