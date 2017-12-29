В одній з громад Житомирщини за грантові кошти побудували мережу сучасних зупинок та кабінети онлайн-комунікації

В одній з громад Житомирщини у Черняхівському районі побудували мережу сучасних зупинок та кабінети онлайн - комунікації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Високівській об'єднаній територіальній громаді завершили будівництво нових посадкових безпекових майданчиків для шкільних автобусів у чотирьох населених пунктах. Це - сучасні зупинки, призвані убезпечити школярів та інших мешканців громади від аварійних ситуацій на дорозі.

«Ці зупинки якісно відрізняються від тих, що були раніше. Це - капітально побудовані конструкції, перекриті панелями, де є сучасні сидіння. Місця тут вистачить на десятки людей. Такі зупинки облаштували у чотирьох місцях, де сідають на громадський транспорт школярі», - цитує прес-служба облдержадміністрації голову Високівської об'єднаної територіальної громади Миколу Бардука.

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Гроші на реалізацію цього будівництва громада отримала в рамках Програми розвитку ООН, вигравши конкурс в рамках проекту «Верховенство права та правосуддя на рівні громад у районах України, що постраждали від конфлікту». Загальний бюджет цього проекту громади становить понад 430 тисяч гривень, з яких 324 тисячі виділили за вказаною програмою. Крім того, до фінансування будівництва долучилися бізнесмени і місцева громадська організація «Надія Високого».

«Окрім цього, в рамках співпраці наша громада також отримала мінігрант на реалізацію унікального проекту – відкриття двох кабінетів онлайн - комунікації між мешканцями громади та бюро вторинної юридичної допомоги та поліції. Ми обладнали такі кабінети у Високівській та Забрідській гімназіях», - розповіла УНІАН секретар ради Високівської об'єднаної територіальної громади Олена Чайка.

Вона також уточнила, що для обладнання кабінетів закупили комп’ютерну техніку, меблі та здійснили ремонти кабінетів. Крім того, до обладнаних кабінетів підвели швидкісний інтернет, а дільничний поліції отримав сучасний смартфон для онлайн - консультацій із мешканцями громади.

«Люди здивовані такою кількістю змін в громаді, а онлайн - комунікація - це щось неймовірне. Дехто навіть переймається, щоб ці проекти та зміни не закінчились. Наша громада невелика, і всі розуміють, що рано чи пізно підтримка держави зменшиться, тому вся команда активно працює на пошук нових грантів. Ми пишемо проекти і беремо участь у всіх можливих конкурсах, аби залучити додаткові кошти», - додала Чайка.

Загалом же, цьогоріч у Високівській громаді Черняхівського району було реалізовано одиннадцять проектів, частина із яких - за грантові кошти.