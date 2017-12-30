Кличко пообіцяв наступного року продовжити реалізацію масштабних інфраструктурних проектів в Києві

Столична влада наступного року продовжить реалізацію масштабних інфраструктурних проектів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Він нагадав, що в столиці 1667 км доріг і деякі з них не ремонтувалися по 30-50 років. В той же час, наголосив Віталій Кличко, термін експлуатації автошляхів - не більше 10 років. Мер столиці підкреслив, що минулого року в Києві відремонтували 200 км доріг та проїздів, а цього року - понад 300 км. Загалом, додав він, в столиці вже якісно відремонтована майже третина автошляхів від загальної кількості і ремонтні роботи триватимуть наступного року. «Така кількість доріг ніколи не ремонтувалася. І наступного року ми збережемо цю динаміку», - підкреслив Київський міський голова. Кличко також наголосив, що підрядники, які займаються ремонтом, дають гарантію на якість робіт не менше 5 років.

Навесні в столиці розпочнуть реконструкцію Шулявського шляхопроводу. За словами мера, роботи триватимуть приблизно 1,5-2 роки. «Наше завдання - здійснити не лише реконструкцію мосту, а зробити сучасну та зручну транспортну розв’язку», - сказав Кличко.

Крім того, додав він, серед завдань столичної влади - добудова Подільсько-Воскресенського мосту. «Щоб реалізувати цей проект нам необхідно 400 млн євро. Це великі кошти для нашого міста. Я веду переговори з німецьким урядом та фахівцями, щоб добудувати міст», - зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва також підкреслив, що без добудови мосту не вдасться реалізувати проект з будівництва метро на Троєщину. «Я говорив, що наше завдання - побудувати метро на Троєщину. І я зроблю все, щоб свою обіцянку реалізувати. І щоб метро на Троєщину було», - сказав Кличко. Він нагадав, що столична влада підписала меморандум з китайським консорціумом, який готовий побудувати метро з Жулян на Троєщину за 5 років.

Наступного року, наголосив мер Києва, розпочнеться будівництво нових станцій метрополітену на Виноградар. Зокрема, протягом 2-х років планується побудувати дві нових станції. «Всі підготовчі роботи вже здійснені і протягом двох років ми відкриємо дві нових станції на Виноградарі», - підкреслив мер.

За словами Кличка, столична влада також займається реалізацією проекту з будівництва Великої Окружної, який дозволить пустити транзитний транспорт в об’їзд та розвантажити центр міста. Крім того, додав він, спільно із Світовим банком розроблена транспортна схема, яка дозволить оптимізувати рух громадського транспорту містом.