В Одесі близько 500 осіб взяли участь у новорічному "Забігу обіцянок"

В Одесі сьогодні близько 500 осіб взяли участь у новорічному «Забігу обіцянок». Як передає кореспондент УНІАН, 1 січня бажаючі взяти участь у забігу зібралися в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка.

Читайте такожУ Дніпрі пройшов доброчинний "забіг миколайчиків" (фото, відео)Обов'язковою умовою для участі в заході стала наявність головного убору Санта Клауса (червоної шапки). Також кожна людина на аркуші паперу зі своїм стартовим номером написала обіцянку, яку зобов'язується виконати в 2018 році.

Серед учасників було близько 500 осіб різного віку. Перед стартом відбулася розминка, потім - забіг по території парку, дистанція становила 2018 метрів.

За словами організатора забігу, керівника школи правильного спорту I Love Supersport Odessa Олександра Бажина, захід провели 1 січня, бо цього дня пора ставити цілі на прийдешній рік і підбивати підсумки 2017-го. «Цей забіг - символ того, на що ви здатні заради здійснення своєї мрії», - сказав він.