У Дніпрі відбувся легкоатлетичний забіг спортсменів, переодягнених у костюми "Санта-Клаусів"

18:19, 02 січня 2017
Суспільство
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У Дніпрі відбувся легкоатлетичний пробіг «сант», марафон розпочався біля Будинку спілок.

У забігу взяло участь близько ста спортсменів / radiosvoboda.org

Центральним проспектом імені Яворницького «санти» пробігли до центральної площі Героїв Майдану, де влаштували танцювальний флешмоб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними організаторів, у забігу взяло участь близько ста спортсменів, вбраних у костюми новорічних дідів. Серед учасників-чоловіків була єдина жінка – майстер спорту України Олена Карноза.

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Учасники акції також організували захід на центральній площі Дніпра, біля головної ялинки, – вони проводили для жителів активні конкурси, спортивні змагання, естафети.

Марафон супроводжували патрульні поліцейські та машина рятувальної служби.

Раніше міська рада Дніпра оголосила 2 січня спортивним днем, цього дня біля головної ялинки міста безперервно мають відбуватись спортивні заходи.

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Теги: #Дніпро#забіг