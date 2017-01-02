У Дніпрі відбувся легкоатлетичний забіг спортсменів, переодягнених у костюми "Санта-Клаусів"
У Дніпрі відбувся легкоатлетичний пробіг «сант», марафон розпочався біля Будинку спілок.
Центральним проспектом імені Яворницького «санти» пробігли до центральної площі Героїв Майдану, де влаштували танцювальний флешмоб.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними організаторів, у забігу взяло участь близько ста спортсменів, вбраних у костюми новорічних дідів. Серед учасників-чоловіків була єдина жінка – майстер спорту України Олена Карноза.
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Учасники акції також організували захід на центральній площі Дніпра, біля головної ялинки, – вони проводили для жителів активні конкурси, спортивні змагання, естафети.
Марафон супроводжували патрульні поліцейські та машина рятувальної служби.
Раніше міська рада Дніпра оголосила 2 січня спортивним днем, цього дня біля головної ялинки міста безперервно мають відбуватись спортивні заходи.