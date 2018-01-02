Поліція відкинула версію про зґвалтування Ноздровської – нардеп

У поліції відкинули одну з версій причин вбивства адвоката Ірини Ноздровської - про можливе зґвалтування.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Мустафа Найєм, слідчі у кримінальному провадженні зараз відпрацьовують три основні версії - вбивство у зв'язку зі справою Россошанського, вбивство правозахисника на професійному ґрунті, побутовий конфлікт.

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"Версія про самогубство не розглядається, оскільки на тілі загиблої виявлено сліди насильницької смерті. Після попередньої судово-медичної експертизи також відпала версія про зґвалтування", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.