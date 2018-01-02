"Це може бути помстою": донька юристки Ноздровської вказала на можливих убивць матері

18-річна донька Ірини підозрює, хто міг вбити її маму.

Про це повідомляє ТСН.

"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", - говорить Анастасія Ноздровська.

Вона каже, що один із тих, хто погрожував її родині, – їхній сусід.

"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в'язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг – Росошанський", - каже дівчина.

Читайте такожУ справі про вбивство Ноздровської допитано близько 50 осіб, в тому числі її екс-наречений

Але той заперечує, бо бачив сусідку востаннє на засіданні суду, на якому його приятеля відправили у СІЗО.

"29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - виправдовується сусід.

Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання: "Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись".

Дівчина каже, що тих, кого вона підозрює, не допитували. З будинку, де жив Росошанський, справою якого і займалася Ірина Ноздровська, ніхто не вийшов.

Як повідомляв УНІАН, слідство назвало чотири основні версії вбивства юристки Ноздровської.