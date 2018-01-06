Біометричний контроль при в'їзді в Україну вже пройшли понад 15 тисяч росіян

Біометричний контроль при в'їзді в Україну з початку року пройшли понад 15 тис. росіян.

Про це спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Система біометричного контролю працює ефективно, на даний момент серйозних проблем не помічено. З початку року понад 22,5 тисячі осіб пройшли біометричний контроль, це громадяни 70 країн. З цього числа майже 15,5 тисячі осіб - громадяни Росії", - зазначив Слободян.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року почала працювати система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни. Але ще 27 грудня Україна запустила тестовий режим біоконтролю на кордоні з Росією. Біометричний контроль на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Читайте такожУ МВС показали, як працює біометричний контроль на кордоні (відео)

Так, нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але й підключена до баз Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти. Передбачалося, що можуть виникнути технічні проблеми тільки у туристів, які не мають біометричних паспортів.