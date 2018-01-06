Створення Антикорупційного суду почнеться цього року - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що старт створенню Антикорупційного суду буде надано протягом року. Про це він написав у статті для спеціального випуску видань "Новое время" та The Economist "Світ у 2018".

Читайте такожПосол США підкреслила необхідність створення Антикорупційного суду в Україні

"15 грудня 2017 року запрацював новий Верховний суд, протягом року буде дано старт створенню Антикорупційного суду. Гроші в бюджеті на цю інституцію вже передбачені, але потрібно пройти всі етапи схвалення закону та формування складу суддів", - зазначив голова держави.

Разом з тим він підкреслив, що події кінця 2017‑го показали, що антикорупційна інфраструктура вимагає активнішого захисту з боку президента.

"Особливо наголошую гарантії незалежності НАБУ. Вважаю неприйнятними будь-які форми тиску на цей орган. Як з боку політичного істеблішменту, так і з боку групи підтримки цього органу, яка агресивно нав'язує йому списки "клієнтів" з політично забарвленими "вироками", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня президент вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також голова держави зареєстрував у ВР проект закону щодо внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищу антикорупційному суді". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.