Створення Антикорупційного суду почнеться цього року - Порошенко
За його словами, необхідно пройти всі етапи схвалення закону про антикорупційний суд та формування складу суду.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що старт створенню Антикорупційного суду буде надано протягом року. Про це він написав у статті для спеціального випуску видань "Новое время" та The Economist "Світ у 2018".
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"15 грудня 2017 року запрацював новий Верховний суд, протягом року буде дано старт створенню Антикорупційного суду. Гроші в бюджеті на цю інституцію вже передбачені, але потрібно пройти всі етапи схвалення закону та формування складу суддів", - зазначив голова держави.
Разом з тим він підкреслив, що події кінця 2017‑го показали, що антикорупційна інфраструктура вимагає активнішого захисту з боку президента.
"Особливо наголошую гарантії незалежності НАБУ. Вважаю неприйнятними будь-які форми тиску на цей орган. Як з боку політичного істеблішменту, так і з боку групи підтримки цього органу, яка агресивно нав'язує йому списки "клієнтів" з політично забарвленими "вироками", - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня президент вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також голова держави зареєстрував у ВР проект закону щодо внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищу антикорупційному суді". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.
Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.