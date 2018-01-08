У Києві пікетують Києво-Печерську Лавру (фото, відео)

У Києві націоналісти проводять акцію біля в’їзду до Києво-Печерської Лаври.

Читайте такожДо церков УПЦ МП несуть іграшки після відмови прямо на похоронах відспівувати дитину (фото)

Про це повідомляється на сторінці громадської організації «С14» у соціальній мережі Facebook.

Учасники акції тримають плакат з написом: «ФСБ геть з Лаври». Мітингувальники протестують проти відмови священників Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблих на Донбасі українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.