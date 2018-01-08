У Києві пікетують Києво-Печерську Лавру (фото, відео)

17:55, 08 січня 2018
Суспільство
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Мітингувальники протестують проти відмови священників УПЦ МП відспівувати загиблих українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.

В Києві націоналісти пікетують Києво-Печерську Лавру / фото facebook/c14news

У Києві націоналісти проводять акцію біля в’їзду до Києво-Печерської Лаври.

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Про це повідомляється на сторінці громадської організації «С14» у соціальній мережі Facebook.

Учасники акції тримають плакат з написом: «ФСБ геть з Лаври». Мітингувальники протестують проти відмови священників Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблих на Донбасі українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП. 

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Теги: #УПЦ МП#пікет Києво-Печерської Лаври