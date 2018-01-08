У Києві пікетують Києво-Печерську Лавру (фото, відео)
17:55, 08 січня 2018Суспільство
5138
Мітингувальники протестують проти відмови священників УПЦ МП відспівувати загиблих українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.
В Києві націоналісти пікетують Києво-Печерську Лавру / фото facebook/c14news
У Києві націоналісти проводять акцію біля в’їзду до Києво-Печерської Лаври.
Читайте такожДо церков УПЦ МП несуть іграшки після відмови прямо на похоронах відспівувати дитину (фото)
Про це повідомляється на сторінці громадської організації «С14» у соціальній мережі Facebook.
Учасники акції тримають плакат з написом: «ФСБ геть з Лаври». Мітингувальники протестують проти відмови священників Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблих на Донбасі українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.
Протест активістів під Києво-Печерською лаврою закінчився сутичкою
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter