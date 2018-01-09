Суд отримав клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ноздровської

Вишгородський районний суд Київської області отримав клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила прес-секретар Вишгородського райсуду.

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За її словами, щойно до суду надійшло клопотання, й система авторозподілу справ має визначити прізвище слідчого судді, який розглядатиме документ.

Цей процес може тривати 10-15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, зранку у Генеральній прокуратурі повідомили, що передали до Вишгородського райсуду клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому 8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської, й стверджували, що судове засідання розпочнеться сьогодні о 14.00.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не признається в скоєнні злочину.