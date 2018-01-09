Аброськін про підозрюваного у вбивстві Ноздровської: не розкаюється й не збирається

Підозрюваний у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської, якого затримали 8 січня, не зізнається у вчиненні злочину. Про це перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив у Facebook.

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«Про ніяке відверте зізнання підозрюваного мова не йде. Виключно завдяки зібраному масиву речових доказів ми встановили підозрюваного. Під час бесіди після затримання я особисто спілкувався з особою, яку ми обгрунтовано підозрюємо у скоєнні злочину. Людина не розкаюється у скоєному й не збирається каятися», - заявив Аброськін.

Він зауважив, що деякі «фахівці» продовжують надавати поради поліції, як їй треба працювати.

«Розкриття злочинів - це надважка робота по зібранню речових доказів, відтворенню обставин злочину, встановленню особи, яка скоїла його, та подальше затримання. Не можна затримувати людину, бо «хтось щось чув та додумав»», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня у поліції заявили про затримання особи, яка обгрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня їй було повідомлено про підозру.

За інформацією ЗМІ, підозрюваним є близький родич Россошанського, й він нібито зізнався у вчиненні злочину. "Під час допиту він сказав, що на зупинці відбулась сварка, після чого він достав ніж та завдав потерпілій ударів у шию", - повідомили джерела.