Конфлікт навколо ринку «Озерка» наближається до розв’язання

19 листопада 2006 року в інтерв`ю телеканалу НТН М.Б. Курочкін повідомив, що у понеділок 20 листопада він прилетить до Києва на прохання російського бізнесмена Володимира Воробйова і українського підприємця Генадія Корбана для вирішення конфлікту навколо Дніпропетровського ринку «Озерка». Володимир Воробйов звернувся до М.Курочкіна як до президента «Російського Клубу». М. Курочкін вважає, що цей конфлікт буде розв’язано у найближчі два дні на користь жителів Дніпропетровська і при повній згоді двох конфліктуючих сторін.

Так само причиною візиту називаються консультації з представниками української політичної і бізнес-еліти напередодні можливого у середині грудня візиту до України Президента РФ Володимира Путіна. Предмет консультацій М.Курочкина - україно-російсько-американські відносини.

Володимир Воробйов, який представляє одну із сторін конфлікту навколо «Озерки», заявив - «Ситуація навколо дніпропетровського ринку «Озерка» зайшла у безвихідь. У сторін конфлікту є взаємовиключні судові ухвали, тому в судах ми не можемо вирішити наявну проблему. Практику силового протистояння пора припиняти, оскільки центр Дніпропетровська не може бути полігоном для «Беркута», внутрішніх військ і приватних охоронних підприємств . Тому я звернувся в «Російський Клуб» (особисто до Максима Борисовича Курочкіна) з проханням стати посередником між мною і Геннадієм Корбаном у вирішенні цього конфлікту .

Наскільки я знаю, аналогічну пропозицію Максим Борисович отримав і від Геннадія Корбана. Тому, я сподіваюся, у понеділок ми досягнемо згоди у вирішенні цього конфлікту».

Геннадій Корбан підтвердив, що він мав телефонну розмову з М.Курочкіним щодо врегулювання корпоративного конфлікту, пов`язаного з Дніпропетровським центральним колгоспним ринком («Озеркой»). За словами Корбана сторони домовлялися про зустріч, де має йтися про можливе швидке вирішення цього корпоративного конфлікту. Також Г.Корбан відзначив, що в конфлікті існують інтереси третьої сторони - Фонду Державного майна України, і ці інтереси, на його думку, мають бути дотримані.